Diyarbakır'da Hemzemin Geçitte Trenle Çarpışan Belediye Otobüsünün Sürücüsü Yaralandı

Diyarbakır'da hemzemin geçitte trenle çarpışma: Sürücü yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, hemzemin geçitte bir belediye otobüsü ile yolcu treni çarpıştı. Olayda otobüsün sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 21 AIC 280 plakalı belediye otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunda, Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte, Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otobüsün sürücüsü yaralandı.

Yaralıya müdahale ve yolcu aktarımı

112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hem trendeki hem de belediye otobüsündeki hasar kaydedildi.

Trendeki yolcuların, başka bir trenle Batman'a gönderileceği bildirildi.

DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE HEMZEMİN GEÇİTTE TRENLE ÇARPIŞAN BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.