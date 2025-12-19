Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 6 Kişi Yakalandı

JASAT koordinasyonunda ilçe jandarma komutanlıklarıyla eş zamanlı operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı. Yakalananlar ve bulundukları ilçeler ile kesinleşmiş cezaları şu şekilde:

E.C.Y. — "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası; Bağlar ilçesinde yakalandı.

Y.K. — "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 41 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası; Sur ilçesinde yakalandı.

R.Ş. — "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası; Kayapınar ilçesinde yakalandı.

A.K. — "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası; Çınar ilçesinde yakalandı.

M.D. — "silahla yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası; Hazro ilçesinde yakalandı.

A.A. — "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası; Kayapınar ilçesinde yakalandı.

Yakalanan E.C.Y., Y.K., R.Ş., A.K., M.D. ve A.A. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

