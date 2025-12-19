DOLAR
Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Camiye Sığınan Kadınlar Cemaatin Arasına Karıştı

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, cuma namazı öncesi cami önlerinde yakaladıkları kadın dilencilerin cemaat arasına karışarak camide saklanmaya çalıştığını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:43
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen dilenci operasyonunda, bazı kadın dilencilerin zabıtadan kaçmak için camiye girerek cuma namazı kılan vatandaşların arasına karıştığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı noktalar takip edildi. Ekipler, bölgede dilencilik yapanları tek tek yakaladı.

Bazı kadın dilenciler, yakalanmamak amacıyla cemaat arasına girip camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından tespit edilip yakalandı.

Gözaltı ve İşlemler

Yakalanan kişiler, işlemler için Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada üst araması yapılmasının ardından ekipler tarafından gerekli işlemler gerçekleştirildi.

