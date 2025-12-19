Mardin Kızıltepe'de Tırın Çarptığı 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hevi Malgaz'a, plakası belirlenemeyen tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Malgaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Merkez olarak belirtilen cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

