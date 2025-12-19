DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Denizli'de İşçi Servisi Alev Aldı: Sürücü ve İtfaiye Söndürdü

Denizli'de hareket halindeki 20 S 0031 plakalı işçi servisi motor kısmından alev aldı. Sürücünün yangın tüpü müdahalesi ve itfaiye ekipleriyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:47
Denizli'de İşçi Servisi Alev Aldı: Sürücü ve İtfaiye Söndürdü

Denizli'de işçi servisi motorunda yangın

Merkezefendi, Bozburun Mahallesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde hareket halindeki servis midibüsünden dumanlar gelmeye başladı. Araç, 20 S 0031 plakalı servisti.

Edinilen bilgilere göre sürücü aracı hemen yol kenarına çekip motor kapağını açtı ve motor kısmında alevleri gördü. Sürücünün yanında bulunan yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yapması, alevlerin hızlıca büyümesini engelledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kalan alevlere müdahale etti. Sürücünün ilk müdahalesi ve itfaiyenin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, servisin işçileri almaya giderken meydana geldi; araçta yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.

DENİZLİ’DE HAREKET HALİNDEKİ İŞÇİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ MOTOR KISMINDAN ALEV ALDI. SERVİS SÜRÜCÜSÜNÜN...

DENİZLİ’DE HAREKET HALİNDEKİ İŞÇİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ MOTOR KISMINDAN ALEV ALDI. SERVİS SÜRÜCÜSÜNÜN YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALESİYLE VE İTFAİYE EKİPLERİNİN DESTEĞİYLE ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

DENİZLİ’DE HAREKET HALİNDEKİ İŞÇİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ MOTOR KISMINDAN ALEV ALDI. SERVİS SÜRÜCÜSÜNÜN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
2
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
3
Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
5
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
6
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül