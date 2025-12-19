Denizli'de İşçi Servisi Alev Aldı: Sürücü ve İtfaiye Söndürdü

Denizli'de işçi servisi motorunda yangın

Merkezefendi, Bozburun Mahallesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde hareket halindeki servis midibüsünden dumanlar gelmeye başladı. Araç, 20 S 0031 plakalı servisti.

Edinilen bilgilere göre sürücü aracı hemen yol kenarına çekip motor kapağını açtı ve motor kısmında alevleri gördü. Sürücünün yanında bulunan yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yapması, alevlerin hızlıca büyümesini engelledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kalan alevlere müdahale etti. Sürücünün ilk müdahalesi ve itfaiyenin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, servisin işçileri almaya giderken meydana geldi; araçta yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.

