Siirt'te Öldürülen Gülhan Börülce Ankara'da Toprağa Verildi

Siirt'te lojman dairesinde bıçaklanmış halde bulunan 39 yaşındaki Gülhan Börülce, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olayın Detayları

Olay, Siirt ilçesi Barış Mahallesi'nde yer alan lojman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri personel eşi Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları durumu bildirdi. İhbar üzerine görevlendirilen ekipler, girdikleri evde Börülce'nin bıçaklanmış haldeki cesediyle karşılaştı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya getirildi. Gülhan Börülce'nin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soruşturma ve İddialar

Gülhan Börülce'nin yakınları, olayın yaşandığı evde kadının kendisine saldıran kişi veya kişilere direnmesi nedeniyle bir süre arbede yaşandığını ileri sürdü. İddialar arasında, saldırganların eve hırsızlık amacıyla girdiği ve dışarıya ses gitmemesi için elektrikli aletleri çalıştırdıkları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, Gülhan Börülce'nin eşinin ise görevli olarak il dışında bulunduğu aktarıldı.

