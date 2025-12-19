DOLAR
Isparta Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 200 Kullanımlık Madde, 1 Tutuklama

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 200 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:14
Operasyon ve Sonrası

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, dün Gönen ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bin 200 kullanımlık, kâğıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin türü ve miktarı, jandarma ekiplerinin ilk tespitleriyle kayda geçti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma kuvvetleri, bölgedeki uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi sürdüreceklerini ve benzer organizasyonlara karşı istihbari çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

