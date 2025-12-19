DOLAR
Hatay'da 40 yıl hapisle aranan şahıs gardıropta yakalandı

Hatay'da dolandırıcılıktan 40 yıl hapisle aranan A.B., polis operasyonunda gardırop içinde yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:09
Polis operasyonu sonucu elbise dolabında bulundu

Hatay’da dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonunda gardırop içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan A.B. saklandığı elbise dolabında yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

