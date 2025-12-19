Hatay'da 40 yıl hapisle aranan şahıs gardıropta yakalandı

Polis operasyonu sonucu elbise dolabında bulundu

Hatay’da dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonunda gardırop içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan A.B. saklandığı elbise dolabında yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

HATAY'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNTAN 40 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUNDA GARDIROP İÇERİSİNDE YAKALANDI.