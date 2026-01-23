Diyarbakır'da Kar Üzerinde Tehlikeli Drift Kamerada

Kayapınar Mezopotamya Mahallesi'nde kaydedildi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu akşam saatlerinde bir otomobilin yaptığı tehlikeli hareket kameralara yansıdı.

Olayın gerçekleştiği yer Mezopotamya Mahallesi olarak belirtilirken, araç sürücüsünün kar üzerinde kontrolü kaybederek kayıp drift yaptığı görüldü.

Trafik ve can güvenliği riske atan bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kaygan zemin ve aracın hakimiyetinin zayıflaması net biçimde izleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar üstünde tehlikeli hareket kamerada: Kayıp drift attı