Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten

Siverek-Şanlıurfa kara yolunda tır devrildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza ve neden

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 20’nci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi. Olayın ardından yolun bir bölümü trafiğe kapandı, ulaşım ise tek şeritten kontrollü şekilde devam ediyor.

Ekiplerin müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

KAZA YAPAN TIR