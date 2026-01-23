Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 20’nci kilometresinde tır devrildi; yol kısmen kapandı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:15
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten

Siverek-Şanlıurfa kara yolunda tır devrildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza ve neden

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 20’nci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi. Olayın ardından yolun bir bölümü trafiğe kapandı, ulaşım ise tek şeritten kontrollü şekilde devam ediyor.

Ekiplerin müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

KAZA YAPAN TIR

KAZA YAPAN TIR

KAZA YAPAN TIR

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları