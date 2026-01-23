Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı; metamfetamin ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:11
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen iki ayrı çalışmada yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon ve ele geçirilenler

İlk çalışmada M.B. (25) üzerinde yapılan aramada 1,05 gram metamfetamin ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çalışmanın devamında Selahiye Mahallesi'nde yapılan aramada ikameti bulunan S.E. adlı kadının adresinde 0,25 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Selahiye Mahallesi'nde uyuşturucu hapla yakalanan Y.D. gözaltına alındı.

Adli süreç

Gözaltına alınan S.E. ve Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN 2 AYRI ÇALIŞMADA YAKALANAN 1’İ KADIN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları