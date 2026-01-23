Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen iki ayrı çalışmada yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon ve ele geçirilenler

İlk çalışmada M.B. (25) üzerinde yapılan aramada 1,05 gram metamfetamin ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çalışmanın devamında Selahiye Mahallesi'nde yapılan aramada ikameti bulunan S.E. adlı kadının adresinde 0,25 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Selahiye Mahallesi'nde uyuşturucu hapla yakalanan Y.D. gözaltına alındı.

Adli süreç

Gözaltına alınan S.E. ve Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

