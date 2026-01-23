Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olmak ve örgüte finansman sağlamakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:35
İl Emniyetinden eş zamanlı baskın

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, DEAŞ Terör Örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak iddiasıyla üç şüphelinin takibi yapıldı.

Soruşturmada, Yalova’da ikamet eden Irak uyruklu S.O ve O.A.D.D ile Düzce’de ikamet eden O.F.K.K.K arasında yüksek meblağlarda para transferi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Yalova ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi; üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda, örgüte ait doküman ve bazı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli süreç sonucunda, üç şahıstan S.O ve O.A.D.D tutuklanırken, O.F.K.A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

