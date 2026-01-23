Vali Eldivan Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısında; terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantı, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan de VKS aracılığıyla toplantıya katıldı ve ilde yürütülen güvenlik ile asayiş çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Vali Eldivan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da iştirak etti.

Değerlendirmeler

Toplantıda, illerdeki mevcut durum ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu; güvenlik ve asayiş alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

