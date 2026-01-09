Diyarbakır'da Kaza Sonrası Kavga: Sürücüler Kelepçelenip Karakola Götürüldü

Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavga üzerine iki kişi kelepçelenerek karakola götürüldü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:34
Diyarbakır'da Kaza Sonrası Kavga: Sürücüler Kelepçelenip Karakola Götürüldü

Diyarbakır'da Kaza ve Kavga: Sürücüler Kelepçelendi

Urfa Bulvarı'nda maddi hasarlı çarpışma

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, Urfa Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazaya karışan araçların plakaları 34 NZU 712 (hafif ticari) ve 21 AH 023 (minibüs) olarak kaydedildi.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Olayın ardından taraflar arasında çıkan tartışma ve kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, kavgaya karışan sürücüleri kelepçeleyen ve ardından karakol polisine teslim eden ekipler oldu. Kaza nedeniyle oluşan trafik ise ekiplerce kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ, KAZA SONRASI KAVGA...

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ, KAZA SONRASI KAVGA EDİNCE KELEPÇELENİP KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ, KAZA SONRASI KAVGA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

