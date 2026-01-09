Diyarbakır'da Kaza Sonrası Kavga: Sürücüler Kelepçelenip Karakola Götürüldü

Diyarbakır'da Kaza ve Kavga: Sürücüler Kelepçelendi

Urfa Bulvarı'nda maddi hasarlı çarpışma

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, Urfa Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazaya karışan araçların plakaları 34 NZU 712 (hafif ticari) ve 21 AH 023 (minibüs) olarak kaydedildi.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Olayın ardından taraflar arasında çıkan tartışma ve kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, kavgaya karışan sürücüleri kelepçeleyen ve ardından karakol polisine teslim eden ekipler oldu. Kaza nedeniyle oluşan trafik ise ekiplerce kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

