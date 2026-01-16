Diyarbakır'da Trafik Kazası: Kayapınar'da 2 Yaralı

Diyarbakır Kayapınar Fırat Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kadın ve bir sürücü yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:01
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:05
Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Yeri

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 499’uncu Sokak’ta meydana geldi.

Kazanın Seyri ve Yaralılar

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasında yolcu indiren ticari taksiye arkadan çarptı.

Kazada taksiden inmeye çalışan kadın ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları