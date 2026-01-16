Diyarbakır'da Trafik Kazası: Kayapınar'da 2 Yaralı
Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Olay Yeri
Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 499’uncu Sokak’ta meydana geldi.
Kazanın Seyri ve Yaralılar
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasında yolcu indiren ticari taksiye arkadan çarptı.
Kazada taksiden inmeye çalışan kadın ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Müdahale ve Soruşturma
Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
