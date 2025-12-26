DOLAR
Diyarbakır’daki Düğün Kavgasında Damat Yerdekine Siper Oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki düğünde çıkan kavgada darp edilip yere düşen kişiye damat siper oldu; görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:47
Bağlar ilçesindeki düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı

Diyarbakır’da bir düğün sonrası çıkan arbedede, darp edilerek yere düşen bir kişiye damat sahip çıktı. Olay, Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Düğün sonrasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu arbede sırasında yere düşen kişiye damat siper olarak koruma görevini üstlendi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde damadın yerdeki kişiye yaklaşarak onu korumaya çalıştığı ve kavganın kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

Olayla ilgili resmi açıklama veya yaralanma/şüpheli bilgilerine dair ek bir veri haberde yer almamaktadır.

