Diyarbakır: Dicle Üniversitesi'nde Çatıya Çıkan Şahıs İkna Edilerek İndirildi

Dicle Üniversitesi'nde çatıya çıkan şahıs ikna edilerek indirildi
Güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol sonrası çatıda intihar girişimi
Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi sınırları içinden çevre köylere giden yolun rektörlük tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatılmasının ardından bir kişi çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Köy sakinlerinden Yasin B.'nin Ziraat Fakültesi binasının çatısına çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, güvenlik önlemi almak amacıyla alana branda açtı. Ekiplerin yoğun ikna çalışmaları sonucunda çatıda bulunan şahıs indirildi.
Olayda çatından indirilen kişinin ismi metinde İbrahim B. olarak yer aldı. Olayla ilgili resmî inceleme başlatıldı.
Gelişmelerle ilgili yetkili kurumların soruşturması sürüyor.
