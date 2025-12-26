Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Saldırı: Sosyal Medya İddiası, 1 Ölü 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır Kayapınar'da 12 Kasım'da Gerçekleşen Silahlı Saldırı: İddia Sosyal Medya Paylaşımı

Merkez Kayapınar ilçesi kırsal Güleçoba Mahallesinde 12 Kasım tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda 23 yaşındaki İsmet Barçin hayatını kaybetti, 10 yaşındaki J.B. ağır yaralandı. Olaydan sağ kurtulan Dilan Barçin saldırı anını anlattı. Saldırının gerekçesi olarak, aile büyüğü S.B.'nin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması gösteriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve 10 kişinin tutukluluk hali devam ediyor.

Sağ kurtulanın ifadeleri: Kaos ve kurtarma çabası

Sağ kalan Dilan Barçin, evde iki görümcesi, kayınvalidesi, bir eltisi ve toplam 6 çocuk olduğunu; çocukların en büyüğünün 10, en küçüğünün 3 yaşında bulunduğunu anlattı. Olay günü evde erkek bulunmadığını, eşinin ve kayınbabasının bir önceki olay nedeniyle nezarette olduğunu belirtti. Kayınbabasının sabah mahkemesi için adliyeye gittiğini söyledi.

Barçin, üç aracın çok hızlı şekilde gelmesi üzerine saldırganların indiğini ve ellerinde uzun namlulu silahlarla doğrudan ateş etmeye başladıklarını aktardı. Saldırganlar arasında isimleri verilenler şunlar: R.B.'nin oğlu, E., Y., S., E., Y.B. ile M.B.'nin oğlu M.B. ve M.B.

Dilan Barçin, içeriden büyük görümcesinin çıkarak "İ.B. vurulmuş" dediğini, içeri girdiğinde kişinin yaşamasının mümkün olmadığını gördüğünü anlattı. Kucağındaki çocuk ağır yaralananların arasında yer aldı; yaralı çocuk iki hafta yoğun bakımda kaldı ve bir böbreğini kaybetme riskiyle tedaviye devam ediyor. Barçin, aile fertlerinin psikolojik destek ihtiyacı olduğunu ve çocukların okula gidemediğini söyledi.

Avukatın değerlendirmesi: Olayın arka planı ve sosyal medya iddiası

Tutuklu Harun Barçin'in avukatı Zeynep Sena Ayrancı, saldırının evde yalnızca kadınlar ve çocuklar varken gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrancı, M.B. isimli kişinin eve gelip erkeklerin olmadığını görünce kendi çocuklarına ve yeğenlerine talimat verdiğini, bunun üzerine saldırının yapıldığını ifade etti.

Ayrancı, saldırı sırasında İsmet Barçin'in kafasından vurularak öldüğünü, 10 yaşındaki Jiyan'ın omzundan yaralandığını ve enfeksiyon kaptığını söyledi. Olayın kamuoyuna 'kız isteme' olarak yansımasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan avukat, iddiaya göre olayı tetikleyen gelişmenin bir gün önce M.B. adlı kişinin sosyal medyada S.B.'nin fotoğrafını paylaşarak 'Aile büyüğümüz, reisimiz' diye yorum yapması olduğunu aktardı. Bu paylaşımın karşı tarafı tahrik ettiği ve ardından darp ile karşılıklı olayların yaşandığı öne sürüldü.

Ayrancı, 11 Kasım günü köy ileri gelenlerinin barış için bir araya geldiğini ancak saldırgan ailelerin barışa yanaşmadığını, 11 Kasım'da 12 Kasım'a vurgu yapıldığını, ertesi günün planlandığını ifade etti. 12 Kasım günü ise S.B.'nin adliyeye giderek gözaltındaki oğullarına destek verdiği sırada M.B.'nin talimatıyla saldırının gerçekleştirildiği iddiası yer aldı.

Avukat ayrıca, saldırıya katılan 7 kişinin tamamının şu an tutuklu olduğunu; bir önceki kavga nedeniyle kasten yaralama dosyasından tutuklu olan Savaş ve Remzi'nin de hapiste bulunduğunu söyledi. Aşiretin ileri gelenleri ve milletvekillerinin kan davasına dönüşmesini önlemek için toplantı düzenlediğini, zararın karşılanması ve saldırganların köyü terk etmesi şartıyla barışa yanaşılabileceğini ancak cezai sürecin de devam ettiğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla bağlantılı olarak tutuklu bulunan 10 kişinin tutukluluk hali devam ediyor ve yargı süreci işliyor.

