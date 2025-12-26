DOLAR
Rusya’nın Gece Saldırıları: Odesa ve Mikolayiv Limanlarında Gemilere Zarar

Oleksii Kuleba, Rus dron saldırılarının Odesa ve Mikolayiv limanlarında Slovakya, Palau ve Liberya bayraklı gemilere zarar verdiğini, can kaybı olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:19
Kuleba saldırıların etkilerini açıkladı

Ukrayna İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba, Rusya’nın gece boyunca düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Kuleba, Rus dron saldırıları sonucunda Odesa ve Mikolayiv bölgelerindeki limanlarda Slovakya, Palau ve Liberya bayraklı gemilere zarar verdiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıların Odesa ve çevresindeki enerji ve liman altyapısı tesislerinde ve bazı idari binalarda yangınlara neden olduğu belirtildi.

Can kaybı yok dediği açıklamasında Kuleba, saldırıların Odesa bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtığını ve Polonya’ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Kovel tren istasyonundaki bir lokomotif ve yük vagonunda hasar meydana geldiğini aktardı.

Kuleba, "Rusya’nın kasıtlı terörüne rağmen, Ukrayna’nın lojistik sistemi çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak Rusya’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

