Kastamonu'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığını ekspertiz engelledi

Kastamonu'da ekspertiz, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırılmayı önledi

Kastamonu'da sosyal medyada ilanı paylaşılan bir araç üzerinden geliştirilen "sazan sarmalı" dolandırıcılığı, ekspertizin dikkati sayesinde son anda önlendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın gelişimi

Sosyal medya üzerinden aracını satan kişiye ait ilanı kendisininmiş gibi paylaşan dolandırıcı, bir vatandaşı ağına düşürdü. Dolandırıcı, 600 bin TL değerindeki araç için alıcıya 390 bin TL teklif ettirdi ve aracı başkasının teslim edeceği yalanıyla güven sağladı. Aynı dolandırıcı satıcı rolünü de üstlenerek aracı 600 bin TL bedelle almak isteyen bir alıcı olduğunu söyledi.

Her iki taraf, durumu anlayamadan araç için ekspertiz randevusuna geldi. Ekspertiz görevlisi Ümit Muhammed Sağdıç, tarafların tavırlarından şüphelenince fiyatın netleşmesini istedi. Sağdıç'ın ısrarı sonucu alıcı aracı 390 bin TL'ye aldığını, satıcı ise aracı 600 bin TL'ye sattığını belirtti. Böylece her iki vatandaşın da dolandırıldığını fark ettiler.

Ekspertizin müdahalesi

Ümit Muhammed Sağdıç yaşananları şöyle anlattı:

Olaydan bir gün önce müşterimiz bizden randevu istedi. Arkadaşımız vasıtasıyla bize ulaştı. Ertesi gün sabah için randevu verdik ve bize bir araç bulduklarını ve 390 bin TL civarında ücreti olduğunu ve aracın markasını söyledi. Biz de başta olabilir diye düşündük. Ama arabanın hatasız olduğu söylenince piyasa fiyatından 200-250 bin TL aşağıda bir rakam olduğunu anladık. Satıcı bunu, daha sonra öğrendiğimizde 600 bin liraya sattığını, alıcı bunu 390 bin liraya aldığını sanıyor. Daha sonra alıcı da satıcı da ekspertiz için geldi. Satıcı daha önceden müşterimiz, tanıyoruz. Alıcı babasıyla geldi, satıcı tek başınaydı. Aracı, ekspertize soktular. Arabada yaptığımız kontrollerde problem yoktu, daha sonra yol testine çıktım. Ben, yol testine çıkarken alıcıyı da satıcıyı da yanıma alırım, bir sıkıntı olursa ikisi de görsün diye. Bu sırada tekrar aracın fiyatını sordum. Bunları sürekli yaşadığımız için televizyonlarda gördüğümüz için bu konulara dikkat ediyoruz. Satıcıya bu arabanın fiyatları nerelerde diye sordum. Alıcı hemen lafa girdi ve biz iş karşılığı alıyoruz, fiyatı karıştırmayalım gibisinden bir laf söyledi. Ben konuyu kapattım. Dükkana geri geldiğimizde alıcının sürekli telefonla görüştüğünü fark ettim. Alıcının babası da arabayı sormaya başlayınca satıcıyı yanıma çağırdım. Sen bu arabayı kaça satıyorsun dedim, 600 bin TL dedi, alıcının babası da 390 bin liraya aldıklarını söyledi. Alıcı yine telefonla konuşuyordu, ben de dolandırılıyorsunuz dedim. Alıcıdan telefonu aldım ve sen hiç karışma, ben konuşurum dedim. Satıcı, telefondaki arkadaşın alacağı varmış, iş karşılığı alacağını söyledi. Telefondaki şahsı aradım, bu aracı kaça satıyorsunuz, parayı IBAN'a atmayacak mıyız dedim. Alıcının kardeşiymişim gibi konuştum. Sonra hakaretler etmeye başladı, küfürler etmeye başladı. Seninle görüşeceğiz dedi. Biz, burada arkadaşın dolandırıldığını anladık.

Uyarılar ve sonuç

Sağdıç, dolandırıcının alıcıyı notere gitmeden güvenli ödeme yapmama konusunda telefonda ikna etmeye çalıştığını belirtti. Sağdıç, bunun üzerine müdahale etmeseydi alıcının 390 bin TL'sinin dolandırıcıya gidebileceğini ve alıcının aracın kaydını tamamlayamayacağını vurguladı.

Ayrıca dolandırıcının hem alıcıyı hem satıcıyı sürekli arayıp kafalarını karıştırdığını söyleyen Sağdıç, bu tip durumlara karşı dikkatli olunmasını ve güvenli ödeme yöntemlerinin kullanılmasını tavsiye etti. O anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı ve dolandırıcının hakaret ettiği telefon görüşmesi de kayıtlarda yer aldı.

