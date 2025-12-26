DOLAR
Eskişehir'de Fatih Bayar Davası: İki Sanığa 25 Yıl Hapis

Eskişehir'de 21 Ocak 2024'te 17 bıçak darbesiyle öldürülen Fatih Bayar davasında mahkeme, Burak ve Tunahan Zeren'e 25'er yıl, Faruk Y.'ye 12 yıl 1 ay hapis verdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:36
Eskişehir'de Fatih Bayar Davası: İki Sanığa 25 Yıl Hapis

Eskişehir'de Fatih Bayar davasında karar: İki sanığa 25'er yıl

Olay ve yaralanmalar

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda 21 Ocak 2024 tarihinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fatih Bayar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi; arkadaşı Yasin Tümer ise 6 yerinden bıçaklandı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Fatih Bayar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dava süreci ve istinaf

İlk yargılamada mahkeme, Burak Zeren ve Tunahan Zeren hakkında 25 yıl, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) kapsamında olan Faruk Y. hakkında ise önce 10 yılhapis kararı verdi. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı ve şüpheliler hakkında yeniden yargılama yapıldı.

Mahkeme salonu ve karar

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Burak Zeren, Tunahan Zeren ve Faruk Y. hazır bulundu. Maktulün ailesinden kardeşi ile annesi Ayşe ve babası Mehmet Bayar duruşmada yer aldı. Mahkeme heyeti, kararını açıklayarak Burak Zeren ve Tunahan Zeren'e 25'er yıl hapis cezası, Faruk Y.'ye ise önce 14 yıl 6 ay hapis kararı verdi; yaş indirimi uygulanarak hüküm 12 yıl 1 ay hapis cezasına çevrildi.

Sanık ifadeleri

Mahkemede Burak Zeren söz alarak: "Beraatımı istemiyorum, pişmanın tekrardan başsağlığı diliyorum" dedi. Tunahan Zeren de beraatini istemediğini ve yaşananlar için pişman olduğunu ifade etti. Faruk Y. ise, "Ben olaylara engel olmaya engel olmaya çalıştım, tahliyemi istiyorum. Çok pişmanım keşke olan bana olsaydı" diyerek tahliye talep etti.

Mahkeme kararı ile birlikte sanıklara verilen hapis cezaları kesinleşmedi; kararın ardından usul gereği süreç devam edecektir.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

