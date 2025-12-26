Sivas'ta Ağabeyini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Olayın Özeti

Sivas'ta gece saatlerinde tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol (31), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden kişi ise Gökhan Doğruyol (32) olarak kayıtlara geçti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanının ikinci katında meydana geldi. Cihan Doğruyol ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Cihan Doğruyol'un ağabeyini göğsünden bıçakladığı belirtildi.

Yaralı olarak Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakalama ve Adliyeye Sevk

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda zanlı, tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin cinayeti neden işlediğine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Ağabeyini öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi