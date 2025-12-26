DOLAR
Sivas'ta Ağabeyini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol yakalandı; emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi, zanlı gazetecilere yanıt vermedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:13
Olayın Özeti

Sivas'ta gece saatlerinde tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol (31), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden kişi ise Gökhan Doğruyol (32) olarak kayıtlara geçti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanının ikinci katında meydana geldi. Cihan Doğruyol ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Cihan Doğruyol'un ağabeyini göğsünden bıçakladığı belirtildi.

Yaralı olarak Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakalama ve Adliyeye Sevk

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda zanlı, tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin cinayeti neden işlediğine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

