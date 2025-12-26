DOLAR
Bilecik Söğüt’te yağış kaynaklı trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ıslak yol nedeniyle otomobil ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı ve Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:47
Islak yol nedeniyle direksiyon hakimiyeti kayboldu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, ıslak yol nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt - Eskişehir yolu Gündüzbey Köyü giriş mevkiinde gerçekleşti. Eskişehir istikametinden Söğüt yönüne seyir halinde olan Murat Y. idaresindeki 16 KCT 75 plakalı otomobil, yolun ıslak olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen İbrahim D. yönetimindeki 35 CLK 548 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Murat Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yeşim A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yol kısa süreli olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı; olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

