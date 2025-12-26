Esenyurt'ta Obruk: Park Halindeki Araç 3 Metrelik Çukura Düştü

Sabah saatlerinde boş arsada meydana geldi

İstanbul’un Esenyurt Battalgazi Mahallesindeki boş arsada sabah saatlerinde oluşan obruk, park halindeki bir aracı içine çekti. Obruk kısa sürede yaklaşık 3 metre derinliğe ulaştı.

Olayı fark eden çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölge geniş güvenlik önlemleriyle çevrelendi ve oluşan obruğun derinleşmeye devam ettiği öğrenildi.

Aracın düştüğü anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın aniden çukura sürüklendiği görülüyor.

Araç sahibi Cevdet Tuğrahan yaşananlarla ilgili, "Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlar. Arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde ise kurtulduğumu düşündüm" dedi.

Esenyurt'ta otomobilin obruğa düştüğü anlar kamerada