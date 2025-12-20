Dörtyol'da İş Yeri Alevlere Teslim Oldu

Dörtyol'da iş yeri yangını: Kullanılamaz hale geldi

Olayın detayları

Hatay’da sabah saat 05.30 sıralarında Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Kumyığını mevkiinde bir iş yerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede alevlere teslim olarak iş yerinin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Müdahale ve hasar

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Dörtyol İtfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Olayda maddi hasar meydana geldiği, ancak yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

HATAY'DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN İŞ YERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ.