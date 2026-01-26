Dörtyol'da motosiklet hırsızlığı: Zanlı E.B. tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 22 Ocak'ta gerçekleşen motosiklet ve motorlu testere hırsızlığı zanlısı E.B., polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:50
22 Ocak'taki olayın şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet ve motorlu testere hırsızlığına ilişkin soruşturmada, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak belirlenen E.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yakalanması sırasında yapılan aramalarda çalıntı motosiklet ile motorlu testere ele geçirildi.

