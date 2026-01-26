Dörtyol'da motosiklet hırsızlığı: Zanlı E.B. tutuklandı

22 Ocak'taki olayın şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet ve motorlu testere hırsızlığına ilişkin soruşturmada, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak belirlenen E.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yakalanması sırasında yapılan aramalarda çalıntı motosiklet ile motorlu testere ele geçirildi.

