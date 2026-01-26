Edremit'te Kamyonet Bariyerlere Girdi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Edremit Altınoluk'ta kamyonetin bariyerlere girmesi sonucu sürücü Harun Bilek ve Aynur Hacıyava hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:08
Edremit'te Kamyonet Bariyerlere Girdi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Edremit'te kamyonet bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Altınoluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaza

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere giren kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Edremit’in Altınoluk Mahallesinde, Eski Öğretmenevi karşısında gerçekleşti. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Harun Bilek yönetimindeki 35 HYB 82 plakalı kamyonet bariyerlere girdi.

Kaza ihbarı üzerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü Harun Bilek ve Aynur Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetti; yaralı Fatih A. ise 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BARİYERLERE GİREN KAMYONETTE BULUNAN...

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BARİYERLERE GİREN KAMYONETTE BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BARİYERLERE GİREN KAMYONETTE BULUNAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Muğla Ortaca'da Kuaför Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları