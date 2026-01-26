Hem Dolandırıcı Hem 'Kart Faresi': Konak'ta 16 Suçtan Aranan 55 Yaşındaki Firari Tutuklandı

İzmir Konak'ta polis ekiplerinin denetiminde yakalanan T.A. (55), 16 ayrı suçtan arandığı belirlenerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:20
Hem Dolandırıcı Hem 'Kart Faresi': Konak'ta 16 Suçtan Aranan 55 Yaşındaki Firari Tutuklandı

Hem Dolandırıcı Hem 'Kart Faresi': Konak'ta 16 Suçtan Aranan 55 Yaşındaki Firari Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan kişi üzerinde yapılan kimlik sorgusunda, 55 yaşındaki T.A.'nın uzun süredir arandığı ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonu Yürüten Birim

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin saha çalışması sonucu şüphe üzerine durdurulan zanlının sorgusunda ayrıntılar ortaya çıktı.

Suçlamalar ve Arama Kayıtları

Yapılan detaylı incelemede T.A.'nın; kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumları çalışanı olarak tanıtma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak banka dolandırıcılığı yapma ve başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanarak menfaat sağlama gibi suçlardan toplam 16 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE YAKALANAN 55 YAŞINDAKİ FİRARİNİN...

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE YAKALANAN 55 YAŞINDAKİ FİRARİNİN, KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITMA, BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN BANKA DOLANDIRICILIĞI VE BAŞKASINA AİT KREDİ KARTLARINI İZİNSİZ KULLANMA GİBİ 16 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Muğla Ortaca'da Kuaför Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları