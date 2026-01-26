Hem Dolandırıcı Hem 'Kart Faresi': Konak'ta 16 Suçtan Aranan 55 Yaşındaki Firari Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan kişi üzerinde yapılan kimlik sorgusunda, 55 yaşındaki T.A.'nın uzun süredir arandığı ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonu Yürüten Birim

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin saha çalışması sonucu şüphe üzerine durdurulan zanlının sorgusunda ayrıntılar ortaya çıktı.

Suçlamalar ve Arama Kayıtları

Yapılan detaylı incelemede T.A.'nın; kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumları çalışanı olarak tanıtma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak banka dolandırıcılığı yapma ve başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanarak menfaat sağlama gibi suçlardan toplam 16 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE YAKALANAN 55 YAŞINDAKİ FİRARİNİN, KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITMA, BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN BANKA DOLANDIRICILIĞI VE BAŞKASINA AİT KREDİ KARTLARINI İZİNSİZ KULLANMA GİBİ 16 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.