Dr. Yusuf Yeşilmen, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Oldu

Dr. Yusuf Yeşilmen, Ocak 2026 itibarıyla Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak atandı; hedefi acil sağlık hizmetlerini daha etkin ve hızlı sunmak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:14
Ocak 2026 itibarıyla atama gerçekleşti

Dr. Yusuf Yeşilmen, Ocak 2026 itibarıyla Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi görevine atandı. Yeşilmen, yeni görevinde Mardin genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Midyat ilçesinde tamamlayan Yeşilmen, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2019 yılında mezun oldu. Vatani görevini Çanakkale Geliboluda tamamladıktan sonra Mardin Dargeçit Devlet Hastanesinde Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yaptı ve bir süre Acil Servis Sorumlu Hekimi olarak çalıştı.

Görev süresi boyunca İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamlayan Yeşilmen, 2021-2025 yılları arasında Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi ile Dargeçit Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Yeşilmen, yeni görevinde önceliklerinin erişilebilir ve hızlı acil sağlık hizmetleri olduğunu vurguladı.

