Düzce'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri son bir haftada yasa dışı yollardan giriş yapan 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:07
Polis ve Jandarma Ortak Operasyonu

Düzce Polis ve Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi.

Yetkililerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, polis sorumluluk bölgesinde 4, jandarma sorumluluk bölgesinde 9 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

