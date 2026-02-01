Düzce'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Polis ve Jandarma Ortak Operasyonu
Düzce Polis ve Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi.
Yetkililerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, polis sorumluluk bölgesinde 4, jandarma sorumluluk bölgesinde 9 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
