DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,59 0,63%
ALTIN
6.221 -0,83%
BITCOIN
3.806.357,92 -0,93%

Düzce: İstanbul Caddesi'nde Kuralları İhlal Eden Sürücülere 993 TL Ceza

Düzce Belediyesi Zabıta ve Emniyet ekipleri, İstanbul Caddesi'nde motorlu araç yasağı denetiminde kural ihlali yapan sürücülere 993 TL ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:51
Düzce: İstanbul Caddesi'nde Kuralları İhlal Eden Sürücülere 993 TL Ceza

Düzce: İstanbul Caddesi'nde Kuralları İhlal Eden Sürücülere 993 TL Ceza

Denetimler sıklaştırıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak motorlu araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Yaya kullanımına açık olan caddede yapılan kontrollerde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu belirli bölgelerde devriye yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere 47-1C maddesi kapsamında 993 TL cezai işlem uyguladı ve yasağa ilişkin uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, İstanbul Caddesi başta olmak üzere motorlu araç trafiğine kapalı tüm alanlarda denetimlerin sıklıkla devam edeceğinin altı çizildi.

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE...

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE MOTORLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI OLAN İSTANBUL CADDESİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE 993 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığını ekspertiz engelledi
2
Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
3
Rusya’nın Gece Saldırıları: Odesa ve Mikolayiv Limanlarında Gemilere Zarar
4
Sivas'ta Ağabeyini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
BASKİ'den Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı
6
Bilecik Söğüt’te yağış kaynaklı trafik kazası: 2 yaralı
7
Manavgat'ta Oğul Tartıştı, Babasını Vurdu: Baba Öldü, Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı