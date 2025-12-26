Düzce: İstanbul Caddesi'nde Kuralları İhlal Eden Sürücülere 993 TL Ceza

Denetimler sıklaştırıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak motorlu araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Yaya kullanımına açık olan caddede yapılan kontrollerde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu belirli bölgelerde devriye yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere 47-1C maddesi kapsamında 993 TL cezai işlem uyguladı ve yasağa ilişkin uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, İstanbul Caddesi başta olmak üzere motorlu araç trafiğine kapalı tüm alanlarda denetimlerin sıklıkla devam edeceğinin altı çizildi.

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE MOTORLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI OLAN İSTANBUL CADDESİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE, KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE 993 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.