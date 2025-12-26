Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası: 38 Sanık, 6'sı Tutuklu

Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası

Duruşma Ayrıntıları

Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasında, 6’sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Dava kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" yer alıyor.

İstanbul, Adana, Aydın, Kütahya ve Balıkesir’deki operasyonlarla yakalanan ve duruşmaya katılan tutuklu sanıklar arasında, örgüt lideri olduğu ileri sürülen Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, ünlü oyuncu Yusuf Kemal Atala (Yaprak Dökümü dizisindeki Ahmet rolüyle tanınıyor), Çağatay Kermen ve Koray Öngen bulunuyor. Bu sanıklar, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Diğer tutuklu sanıklar Kaan Karadereli ve Aral Sarıtürk ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre, örgüt lideri Orhan Karaderili hakkında 2017 yılında açılan dosyanın Yargıtay kararıyla bozulmasının ardından mevcut dosyayla birleştirildiği bildirildi. Karaderili, dosyaya ilişkin üç müşteki karşısında suçsuz olduğunu savundu.

Karaderili savunmasında elektronik kelepçe veya ev hapsi ile yargılanmaya devam edilmesini talep etti; diğer sanıklar da tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerini istedi.

Mahkeme, duruşmaya ara verdikten sonra sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 3 Şubat 2026 tarihine erteledi.

