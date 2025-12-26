Samsun'da Yapay Zekâ Dolandırıcılığı: Karı-Koca 1,5 Milyon TL Mağdur

Samsun'da yapay zekâ ile sahte yatırım videosu: Çift 1 milyon 500 bin lira dolandırıldı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan hurda toplayıcılığı yapan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi, 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hale Kereci, Facebook'ta karşılarına çıkan bir ilana tıkladıktan sonra dolandırıldıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık yöntemi ve süreç

Çiftin anlattığına göre, işlem başlangıçta düşük meblağlarla başladı ancak kısa sürede "dosya masrafı", "sigorta bedeli", "vergi borcu" ve "Merkez Bankası transferi" gibi gerekçelerle kendilerinden para talep edildi. Ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından farklı şahıslar adına para transferleri gerçekleştirildi.

Bu süreçte, çifte sigortasız kredi çektirildiği, kurtaran hesaptaki birikimlerinin alındığı, kredi kartlarından harcamalar yapıldığı, altınlarının bozdurulduğu ve yakınlarından borç para temin edildiği belirtildi. Mağdurlar, toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira'nın dolandırıcıların eline geçtiğini ifade etti.

Mağdurların başvurusu ve uyarı

Yaşadıkları olayın ardından Samsun Adliyesi'ne giderek savcılığa başvuran İsa ve Hale Kereci, benzer ilanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hale Kereci adliye önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklama bulunmazken, mağdurların şikâyeti savcılık tarafından işlem başlatılması amacıyla alındı.

İSA KERECİ İLE EŞİ