Sakarya'da Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: Sahte İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya'da jandarma 62 ekip ve 211 personelle yılbaşı öncesi operasyon düzenledi; sahte içki, etil alkol, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:42
Sakarya'da Yılbaşı Öncesi Jandarma Operasyonu: Sahte İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya'da yılbaşı öncesi jandarma operasyonu

Operasyon ve kapsamı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışını engellemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Operasyon, teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlara 62 ekip ve 211 personel katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 220 litre sahte içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 215 mermi ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli işlem

Sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 6 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

