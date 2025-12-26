DOLAR
Kars'ta MTSK Sınavına Operasyon — 3 Gözaltı, Çok Sayıda Kopya Düzeneği Ele Geçirildi

Kars'ta MTSK sınavında kopya düzeneği suçüstü yakalandı; 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda cihaz ve 6.630 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:12
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında kopya düzeneği kullanılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller

Harekete geçen KOM ekipleri, kopya düzeneği kuran şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonda yapılan aramada 2 kulaklık, 2 kamera, 3 modem, 1 ses aktarım cihazı ile suçtan elde edilen 6 bin 630 TL ve kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Şüpheliler ve yasal işlem

Olayla ilgili olarak İ.İ. (43) ve A.B. (33) isimli organizatör şahıslarla birlikte yakalanan A.Y. (56) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

