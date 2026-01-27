Eflani Çukurgelik'te Muhtarın İki Katlı Evi Kül Oldu
İtfaiye müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde çıkan yangında, köy muhtarı Asım Çalışkan'a ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine destek amacıyla Safranbolu Belediyesi'nden de ekip istendi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın nedeniyle ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni hakkında çalışmalar sürüyor.
