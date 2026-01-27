Balıkesir Karesi'de Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı

Toygar Mahallesi Deniz Sokak'ta sabaha karşı çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde sabaha karşı park halindeki hafif ticari araç alev aldı.

Olay, Toygar Mahallesi Deniz Sokak üzerinde park edilen 10 ABA 494 plakalı hafif ticari araçta meydana geldi.

Yangına Karesi itfaiye ekipleri müdahale ederek aracı söndürdü. Sokaktaki vatandaşlar da söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Araç yangınıyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

