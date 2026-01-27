İzmir Buca'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı — içi boş çıktı

İzmir Buca'da eczane önünde bulunan şüpheli valiz, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatıldı; valizin içinde herhangi birşey olmadığı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:16
İzmir'in Buca ilçesinde sabah saatlerinde eczane önüne bırakılan şüpheli valiz, kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, Ufuk Mahallesi 860 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Olay yerinin Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne yakın olması nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik koridoru oluşturdu ve vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Bomba imha uzmanları müdahale etti

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli valize müdahale etti. Gerekli güvenlik hazırlıklarının ardından valiz, kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Patlama sonrası yapılan incelemede valizin içi boş çıktı.

Tahkikat sürüyor

Emniyet güçleri, valizin kim tarafından ve hangi amaçla bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ardından trafik ve yaya akışı normale döndü.

