Diyarbakır'da kayıp kadın için termal kamera ve dronlarla arama

Çınar ilçesinde şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (42), 22 Ocak'ta evden ayrıldı. AFAD, jandarma ve arama ekipleri termal kamera ve dronlarla arıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:16
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (42), 22 Ocak sabahı saat 05.12’de evden ayrıldı. Olay, Çınar’a bağlı Kubacık Mahallesi’nde gerçekleşti.

İhbar ve ilk müdahale

Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun arama çalışmaları sürüyor

Köy çevresi ve sulak alanlarda yürütülen arama kurtarma çalışmaları 6’ncı gününde de yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalarda Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), DÜ Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ile birlikte kadvavra köpeğinin desteği de bulunuyor.

Aramalarda ayrıca termal kameralar ve dronlar kullanılarak bölgede tarama yapılıyor. Ekipler, kayıp Nimet Kılıç'ı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

