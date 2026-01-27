Diyarbakır'da kayıp kadın için termal kamera ve dronlarla arama

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (42), 22 Ocak sabahı saat 05.12’de evden ayrıldı. Olay, Çınar’a bağlı Kubacık Mahallesi’nde gerçekleşti.

İhbar ve ilk müdahale

Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun arama çalışmaları sürüyor

Köy çevresi ve sulak alanlarda yürütülen arama kurtarma çalışmaları 6’ncı gününde de yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalarda Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), DÜ Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ile birlikte kadvavra köpeğinin desteği de bulunuyor.

Aramalarda ayrıca termal kameralar ve dronlar kullanılarak bölgede tarama yapılıyor. Ekipler, kayıp Nimet Kılıç'ı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE KAYIP 45 YAŞINDAKİ ŞİZOFRENİ HASTASI KADIN, TERMAL VE DRON KAMERALARI İLE ARANIYOR.