Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı, 380 Milyon TL İşlem

Antalya merkezli eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı; MASAK analizine göre hesaplarda 380 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:15
MASAK raporu ve emniyetin eş zamanlı operasyonu sonuçları

Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Futbol ve Diğer Spor Bahis ve Şans Oyunlar Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporunda, yasa dışı bahis iddiasıyla istihbarat gelen ve para transfer profilleri benzer olan şahısların bankalardaki hesaplarında çok yüklü para transferleri gerçekleştiği belirtildi. İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda toplam 380 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Operasyon, Antalya Cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Soruşturmanın ve emniyetteki işlemlerin devam ettiği aktarıldı.

