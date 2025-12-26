Elazığ-Baskil Yolunda Yoğun Sis Kazaya Yol Açtı: 1 Yaralı

Görüş mesafesinin düşmesi iki aracı çarpıştırdı

Elazığ’da devam eden yoğun sis, Elazığ-Baskil yolunda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu ve iki aracın çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

