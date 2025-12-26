Elazığ'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 19 Tutuklama

Operasyonun Detayları

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, son bir ay içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında; 67 parça halinde 2 kilo 921 gram sentetik kannabinoid, 14 parça halinde 1 kilo 990 gram metamfetamin, 17 parça halinde 1 kilo 175 gram esrar, 7 parça halinde 79,83 gram kokain, 1140 adet sentetik ecza maddesi, 5 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 adet fişek yer aldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 19’u 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. Ayrıca 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 71 şüpheliye de 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem uygulandı.

ELAZIĞDA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE