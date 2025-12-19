Elazığ'da Dilenci Yakalandı: Parayı Bankın Demir Ayağına Sakladı

Elazığ'da Zabıta Operasyonu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dilenciler tespit edilip yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü'nde Yapılan Arama ve Şok Eden Bulgu

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencilerin üzerleri tek tek aranırken, odaya alınarak bekleyen kişilerden biri cebindeki parayı kaptırmamak amacıyla oturduğu bankın demir ayaklığının içine sakladı. Ekipler şahsın şüpheli hareketleri üzerine bankın ayağını kontrol ettiğinde, içerisine saklanmış paraları buldu ve büyük şaşkınlık yaşadı.

