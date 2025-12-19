DOLAR
Elazığ'da Dilenci Yakalandı: Parayı Bankın Demir Ayağına Sakladı

Elazığ'da zabıta operasyonunda, biri oturma bankının demir ayağına sakladığı paralarla yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:29
Elazığ'da Zabıta Operasyonu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dilenciler tespit edilip yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü'nde Yapılan Arama ve Şok Eden Bulgu

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencilerin üzerleri tek tek aranırken, odaya alınarak bekleyen kişilerden biri cebindeki parayı kaptırmamak amacıyla oturduğu bankın demir ayaklığının içine sakladı. Ekipler şahsın şüpheli hareketleri üzerine bankın ayağını kontrol ettiğinde, içerisine saklanmış paraları buldu ve büyük şaşkınlık yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

