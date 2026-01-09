Elazığ'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 1'i Çocuk, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da doğal gaz zehirlenmesi paniği

Olay

Elazığ'da bir sitede meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, site sakinleri arasında paniğe neden oldu. Olay, Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gerçekleşti.

Müdahale

Edinilen bilgiye göre binada gaz sızıntısı yaşandı. Binada bulunanlar arasında kusma ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumu hafif olan 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekip çalışması

Bölgeye ayrıca doğal gaz ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli kontrolde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

