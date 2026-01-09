Elazığ'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 1'i Çocuk, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da bir sitede gaz sızıntısı sonrası kusma ve baş dönmesi şikayetiyle biri çocuk olmak üzere 6 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:40
Elazığ'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 1'i Çocuk, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da doğal gaz zehirlenmesi paniği

Olay

Elazığ'da bir sitede meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, site sakinleri arasında paniğe neden oldu. Olay, Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gerçekleşti.

Müdahale

Edinilen bilgiye göre binada gaz sızıntısı yaşandı. Binada bulunanlar arasında kusma ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumu hafif olan 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekip çalışması

Bölgeye ayrıca doğal gaz ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli kontrolde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ELAZIĞ’DA BİR SİTEDE MEYDANA GELEN TOPLU DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ PANİĞE NEDEN OLDU. OLAYDA BİRİ...

ELAZIĞ’DA BİR SİTEDE MEYDANA GELEN TOPLU DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ PANİĞE NEDEN OLDU. OLAYDA BİRİ ÇOCUK OLMAK ÜZERE 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

ELAZIĞ’DA BİR SİTEDE MEYDANA GELEN TOPLU DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ PANİĞE NEDEN OLDU. OLAYDA BİRİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı
2
Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı
3
Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
4
Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
5
Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi
6
Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı
7
Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları