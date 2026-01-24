Elazığ’da Gece Asayiş Uygulaması: Hozat Garajı’nda Eğlence Mekanları Denetlendi

Elazığ’da Gece Asayiş Uygulaması

Hozat Garajı bölgesinde eğlence mekânları tek tek denetlendi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, genel güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gece saatlerinde tüm birimlerin katılımıyla geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında İcadiye Mahallesindeki Hozat Garajı bölgesinde bulunan eğlence mekânları ile çevreleri detaylı şekilde denetlendi. İşletmelerin yasal yükümlülüklere uygunluğu ve satışa sunulan ürünlerin incelenmesi yapılırken, içeride bulunan şahısların tek tek sorguları gerçekleştirildi.

Ayrıca bölgeden geçen ve şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı ve gerekli kontroller yapıldı. Uygulamaların, kamu düzeninin korunması amacıyla sık aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GECE SAATLERİNDE YAPILAN GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASINDA EĞLENCE MEKANLARI TEK TEK DENETLENDİ