Elazığ'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Tutuklama

Elazığ'da İcadiye Mahallesi'ndeki operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi; 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'üne adli kontrol verildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:18
Olay ve operasyon detayları

Elazığ'da 2 gün önce İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 2 ayrı restaurantta meydana gelen olaylar üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 32 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, olaylarda yer alan Yağma, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlamaları yöneltildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.

Güvenlik birimlerinin, genel asayişin sağlanmasına ve suça konu unsurların tespitine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

