Elazığ’da Site Güvenlik Kameralarını Kıran Şüpheli Kameraya Yakalandı

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi siteye ait güvenlik kameralarını kasıtlı olarak kırdı; olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı, site sakinleri polise bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:11
Elazığ’da Site Güvenlik Kameralarını Kıran Şüpheli Kameraya Yakalandı

Elazığ’da Site Güvenlik Kameralarını Kıran Şüpheli Kameraya Yakalandı

Saniye saniye kaydedilen olay site sakinlerini tedirgin etti

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesinde bulunan bir sitede, kimliği belirsiz bir kişi siteye ait güvenlik kameralarına zarar verdi. Olay anı, yine sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın kameraları kasıtlı olarak kırdığı ve sistemde maddi hasar meydana getirdiği açıkça görülüyor. Olayın kayda yansıması, site sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.

Site sakinleri durumu polise bildirdi. Yetkililer, güvenlik kamerası kayıtları ve bölgedeki incelemeler doğrultusunda şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHIS, BİR SİTENİN GÜVENLİK KAMERALARINI KIRDI

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHIS, BİR SİTENİN GÜVENLİK KAMERALARINI KIRDI

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHIS, BİR SİTENİN GÜVENLİK KAMERALARINI KIRDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van’da Otomobil Takla Attı: Edremit’te 2 Kişi Hafif Yaralandı
2
Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya
3
Gaziantep'te Kasa Hırsızlığı: 2,7 Milyon TL'lik Kasa Çalındı
4
Erciş'te Seyir Halindeki Opel'in Motorunda Yangın
5
Hatay'da yangın: Melek Uzun'un 4 çocuğuyla yaşadığı ev küle döndü
6
Bursa Nilüfer'de 'Yol Verme' Tartışması Kamerada
7
Bursa'da Özel Harekat Destekli Operasyon: 3 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları