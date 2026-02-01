Elazığ’da Site Güvenlik Kameralarını Kıran Şüpheli Kameraya Yakalandı

Saniye saniye kaydedilen olay site sakinlerini tedirgin etti

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesinde bulunan bir sitede, kimliği belirsiz bir kişi siteye ait güvenlik kameralarına zarar verdi. Olay anı, yine sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın kameraları kasıtlı olarak kırdığı ve sistemde maddi hasar meydana getirdiği açıkça görülüyor. Olayın kayda yansıması, site sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.

Site sakinleri durumu polise bildirdi. Yetkililer, güvenlik kamerası kayıtları ve bölgedeki incelemeler doğrultusunda şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.

