Elazığ'da Tofaş otomobil alevlere teslim oldu

Elazığ'da park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev alarak kullanılmaz hale geldi; itfaiye ve polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:10
İzzetpaşa Mahallesi'nde park halindeki araç kısa sürede yandı

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi'nde park halindeyken alev alan Fiat Tofaş marka otomobil, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve kısa sürede alev topuna döndü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

