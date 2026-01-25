Elazığ'da Tofaş otomobil alevlere teslim oldu

İzzetpaşa Mahallesi'nde park halindeki araç kısa sürede yandı

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi'nde park halindeyken alev alan Fiat Tofaş marka otomobil, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve kısa sürede alev topuna döndü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ’DA PARK HALİNDEYKEN ALEV ALAN TOFAŞ OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ.