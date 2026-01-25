Kırıkkale'de KIRGAZ Doğalgaz Hattı Hasarlandı: Atatürk Bulvarı'nda Yangın ve Yaralı

Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'ndaki kazıda KIRGAZ doğalgaz hattı zarar gördü, çıkan yangında bir itfaiye personeli hafif yaralandı, elektrik ve gaz akışı kesildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:07
Kazı çalışması sırasında gaz sızıntısı ve elektrik arızası yangına yol açtı; bölge güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinasıyla yürütülen kazı çalışması sırasında KIRGAZ'a ait doğalgaz boru hattı zarar gördü. Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Müdahale sırasında itfaiye personeli H.G.'nin elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından tedbir amacıyla bölgede elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Polis ekipleri bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve teknik ekiplerden bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da bölgede uygulanan güvenlik önlemlerini ilgili birim amirleriyle birlikte yerinde inceledi.

Vali Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazayla birlikte yaşanan yangın sonrası hem çalışanlarımıza hem de hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Allah daha büyük kazalardan ve belalardan korusun. Elektrik ile doğalgaz arasındaki küçük bir aksaklıkla ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar, hazırlanacak raporla birlikte netleşecek" dedi.

