İstanbul'da Masaj Salonlarına Fuhuş ve Geniş Kumar Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak tarihinde İstanbul genelinde masaj salonları ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fuhuş ve kumar faaliyetlerine ilişkin çok sayıda adli ve idari işlem uygulandı.

Masaj salonu denetimleri

Masaj salonlarına yönelik denetimlerde 20 iş yeri kontrol edildi. Mühür fekki tespit edilen 2 iş yeri yeniden mühürlendi ve 32 şahıs hakkında sigortasız çalıştırma gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Bakırköy'de faaliyet gösteren 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi; fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, fuhuş yaptırıldığı anlaşılan 7 kadın ilgili birimlere teslim edildi. Bu kapsamda toplam 11 masaj salonu hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kumar operasyonu

Aynı gün gerçekleştirilen kumar uygulamasında 368 iş yeri denetlendi ve 5 bin 215 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 178 şahsa toplam 2 milyon 65 bin 512 TL idari para cezası uygulandı, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 90 bin 120 TL ve 100 dolar para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.

